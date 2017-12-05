В Октябрьском округе провели свою «Минуту славы»

В рамках декады инвалидов Управление Октябрьского округа организовало творческий конкурс «Минута славы» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проводится с 2009 года, условия конкурса очень просты, в нем могут участвовать все желающие, ведь у талантливых детей нет никаких ограничений для творческого вдохновения.

В этом году в конкурсе приняли участие 24 конкурсанта из СОШ №35, Городской классической гимназии и СОШ №1, в двух возрастных категориях: 1-4 классы и 5-8 классы.

Членам жюри было нелегко выявить лучших из лучших, ведь все выступления детей были очень яркими. В младшей группе 1 место присуждено ансамблю «Мы, маленькие звезды», юная исполнительница Аня Черкашина, ученица 2 класса и два мальчика Эрсан Егоров и Дамир Васильев. Следующая участница конкурса, добрая девочка Сандалина Левина, ученица 3 класса поразила членов жюри интересным и познавательным номером, она показала зрителям мультфильм собственного производства «Где спряталась радуга?» и заняла 2 место. 3 место присуждено ученице 4 класса Насте Кривошапкиной, которая спела песню про родную школу.

В старшей группе было три участника и все три номера – игра на хомусе. Приз за 1 место получил ученик 8 класса, который прекрасно владеет национальным инструментом Саша Соловьев, 2 место было присуждено ансамблю хомусистов, ученикам 5 класса школы №35, а 3 призовое место досталось Маше Скрябиной, ученице 6 класса.

Ни один участник не остался без внимания организаторов, все получили подарки и сертификаты за участие в конкурсе.

Управление Октябрьского округа благодарит всех членов жюри и участников конкурса.