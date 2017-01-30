В Октябрьском округе проходят мастер-классы для пенсионеров

30 января был проведен мастер-класс для ветеранов, пенсионеров Октябрьского округа по выкройке национального платья – халадаай. Мастер-класс провела мастерица Луиза ЗАБОЛОЦКАЯ, которая также принесла с собой на показ уже готовые свои изделия – прекрасные платья «халадаай». Она показывала женщинам как правильно снимать мерки с себя, а также поделилась некоторыми секретами шитья. Женщины-ветераны, пенсионеры ушли с мастер-класса довольные, в ожидании следующего урока мастера.

Управление Октябрьского округа