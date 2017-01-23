В октябре весь мир увидит мас-рестлинг на фестивале молодежи

По решению Всемирной федерации демократической молодежи заявка от российских молодежных и студенческих организациий на проведение Фестиваля в России была одобрена и XIX Фестиваль пройдет в октябре 2017 года в Сочи!

19 января Владимир Путин подписал Указ «О подготовке и проведении XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов». Указом образован Организационный комитет Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России.

Оргкомитет Фестиваля одобрил включение в Программу Фестивал мас-рестлингая. В рамках спортивной части программы будут организованы различные состязания и мастер-классы по многим видам. В октябре весь мир увидит якутский мас-рестлинг на спортивных площадках глобального мирового праздника молодежи. Мас-рестлинг, родом из самого северного региона России, получит еще одну уникальную возможность стать узнаваемым во всех странах мира, ведь попробовать свои силы в мас-рестлинге сможет любой желающий, а освещать все события Фестиваля будут лучшие СМИ.

Отметим, что всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится с 1947 года. За всю историю проведения Фестивалей страна уже дважды открывала двери для его участников – в 1957 и в 1985 годах. Нынешний Фестиваль станет крупнейшим событием в сфере международного молодёжного взаимодействия и соберёт более 20 000 молодых людей из 150 стран мира.

Это площадка для диалога, глобальная форма коммуникации: через дискуссии, культурную программу, спортивные состязания, через свободное общение найти пути противостояния тем вызовам, с которыми сегодня сталкивается молодое поколение. Праздник мирового молодежного сообщества объединят молодых лидеров в различных сферах – представители НКО, молодежь, достигшая успехов в науке, творчестве, физической культуре, педагогике, IT, политике. Лучшие представители студенчества, соотечественники и иностранцы, интересующихся российской культурой, соберутся осенью в Сочи.

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