В октябре при пробной переписи населения применят портал Gosuslugi.ru и планшеты

Особенности проведения пробной переписи населения в Хангаласском улусе обсудили в Якутске в ходе круглого стола с участием руководства Росстата. Участники подчеркнули, что основным новшеством является широкое использование передовых IT-технологий, сообщает ЯСИА.

«Предстоящая перепись позволит популяризировать и увеличить количество граждан, которые постоянно пользуются электронными порталами услуг, что для нашего региона очень актуально, особенно в условиях развития цифровой экономики», — подчеркнул первый вице-премьер Якутии Алексей Стручков.

Как ранее сообщало ЯСИА, на первом этапе переписи с 1 по 10 октября жители России смогут переписаться самостоятельно, заполнив электронный лист на портале Gosuslugi.ru. Для второго же этапа, который пройдет с 16 по 31 октября, были выбраны пилотные районы, в том числе Хангаласский улус. Здесь переписчики обойдут все жилые помещения: у якутян будет возможность заполнить листы как традиционным способом, так и на планшетном компьютере.

Замруководителя Росстата Марина Сабельникова заявила, что поводом для внедрения электронной переписи стало то, что в ходе Всероссийской переписи 2010 года 1 млн человек отказались от заполнения листов, 2,6 млн человек не удалось застать дома. Основными причинами этого стало нежелание впускать в дом чужого человека и передавать сведения о себе.

В свою очередь, планшетные компьютеры показали свою эффективность ранее — при проведении микропереписи населения 2015 года и Всероссийской сельхозпереписи.

«Переписчиками отмечается удобство электронных опросников, яркий экран, крупный шрифт и возможность внести корректировки», — пояснила замруководитель ведомства.

Руководитель МФЦ Якутии Таисия Батуева отметила, что при отсутствии интернета дома граждане смогут зарегистрировать и подтвердить свои учетные записи на Gosuslugi.ru, а также заполнить электронные листы в любое офисе учреждения. Также в Хангаласском районе будут работать 17 стационарных участков на проходимых местах.

Пробная перепись станет ключевым этапом подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года. Событие стартует через 2 месяца.