В Октемском филиале Якутской ГСХА открылся мини-стадион

Сегодня, 7 августа в рамках празднования Дня закрытия второго сезона строительного отряда «Кустук» Октемского филиала Якутской ГСХА состоялось торжественное открытие нового мини-стадиона.

В церемонии открытия спортивной площадки приняли участие первый заместитель главы Хангаласского улуса Ноговицын Ф.А., глава Октемского наслега Большаков А.Н., депутат Госсобрания Ил (Тумэн) РС(Я) Семенов Д.А., ректор ФГБОУ ВО Якутской ГСХА Слепцов И.И., директор Октемского филиала Борисова В.П., представители Управления образования, бойцы ССО ЯГСХА, учащиеся школы, юные спортсмены и жители Октемского наслега.

Построенный спортивный комплекс вмещает футбольное поле с искусственным покрытием, отдельную огороженную площадку для командных игр.

Ректор ЯГСХА Иван Слепцов выразил надежду, что спортивная площадка станет не только местом тренировки спортсменов, но и культурным центром для всех жителей Октемского наслега Хангаласского улуса. Также, он вручил благодарственные письма бойцам строительного отряда «Кустук» Октемского филиала.

В этот же день состоялись первые соревнования по мини-футболу, товарищеская встреча среди молодежи села и студентов.