В округах и пригородах Якутска завершается прием заявок на благоустройство дворовых территорий

Каждый желающий горожанин, УК или ТСЖ могут подать заявку на благоустройство своего двора до 19 апреля включительно.

Напомним, что первичный срок подачи заявок был определен 10 апреля. Но из-за того, что не все желающие успели в этот короткий срок собрать и подать пакет документов к указанной дате, организаторами отбора было принято решение о продлении срока приема заявок по отбору дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на включение дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа «город Якутск» на 2017 год.

Это значит, что еще большее количество горожан, проявивших инициативу, смогут принять участие в федеральной программе и благоустроить свой двор, сделать его красивее, удобнее и комфортнее. Прежде всего для самих себя, жильцов многоквартирных домов.

На 10 апреля 2017 года свыше 180 дворовых территорий многоквартирных жилых домов г. Якутска изъявили свое желание принять участие в программе благоустройства, но только 79 смогли собрать весь пакет документов к 10 апреля. Но теперь, после продления срока приема заявок, количество желающих подать заявку на благоустройство только увеличится. Так что у горожан еще есть время на подачу заявок на благоустройство двора.

Жители готовы принять участие

В ходе традиционных объездов территорий г. Якутска глава города Айсен НИКОЛАЕВ проводил встречи во дворах жилых домов, где убедился, что горожане готовы принять участие в программе по благоустройству дворовых территорий.

Практически во всех территориальных единицах городского округа – от Табаги до Кангаласс — проводятся общие собрания МКД, где жители изъявили свое желание принять участие в программе благоустройства.

Как подать заявку

Подать заявку может любой желающий собственник жилья. Но вначале надо провести общее собрание жильцов, на нем надо выбрать виды работ, какие они хотят у себя во дворе. Проголосовать и подать заявку установленной формы в «Службу эксплуатации городского хозяйства» г. Якутска по адресу: ул. Оржоникидзе, 3/2.

По проектам создания общественных пространств заявки собирает Управление архитектуры Окружной администрации г. Якутска, ул. Октябрьская, 20/1. Заявки принимаются до 19 апреля 2017 года включительно.

Пакет необходимых документов можно найти на официальном сайте Окружной администрации: якутск.рф, кликнув на баннер синего цвета «Приоритетный национальный проект», или в управлениях своих округов.

141 миллион на благоустройство Якутска

Напомним, городу Якутску из федерального бюджета на 2017 год выделен 141 миллион рублей на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. Федеральный проект рассчитан на 5 лет.

Городской округ «город Якутск» попал в десятку городов России, кому выделят такие внушительные денежные средства в рамках федерального проекта по созданию благоприятной городской среды. Отметим, что такое произошло впервые.

Первый заместитель главы г. Якутска по городскому хозяйству Дмитрий САДОВНИКОВ:

— Наш город попал в приоритетный национальный проект и получит денежные средства благодаря грамотной работе специалистов администрации – архитектуры, Департамента ЖКХ, градостроительной политики, в целом команды под руководством главы города Айсена Николаева.

Также это стало результатом налаженной совместной работы городской администрации с Минстроем Российской Федерации, с министерствами и ведомствами республики, с депутатами Якутской городской Думы, направленной на достижение общих целей.

Надеемся, что благодаря выделенным средствам из федерального и республиканского бюджетов, наш город станет красивее и комфортнее для проживания и каждодневной деятельности наших горожан.

Главный архитектор г. Якутска Ирина АЛЕКСЕЕВА:

— 141 миллион рублей – это, конечно, большая сумма. Впервые такие денежные средства выделяются именно на благоустройство. Причем не просто для благоустройства в виде ямочного ремонта, а именно для создания комфортной городской среды.

За счет участия в муниципальной программе по благоустройству во дворах будут обустроены проезды, дворовое освещение. Минимальный перечень благоустройства дворов включает также скамейки и урны. Но есть еще и дополнительный перечень, который можно будет обеспечить за счет спонсоров, благотворительности или за счет участия горожан. Это одно из условий федеральной программы – соучастие населения. Трудовое или финансовое. Здесь очень важно, чтобы люди вышли и сами обустроили свою территорию.