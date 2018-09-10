В одном из кварталов Якутска отключат воду до вечера

О “Водоканал” извещает о плановых отключениях на ближайшее время в связи с подготовкой к зимнему отопительному сезону 2018-2019 гг.
10 сентября с 14-00 до 18-00 будет прекращена подача воды в 36 квартале.
Источник: Пресс-служба АО “Водоканал”.
|Курс ЦБ
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О “Водоканал” извещает о плановых отключениях на ближайшее время в связи с подготовкой к зимнему отопительному сезону 2018-2019 гг.
10 сентября с 14-00 до 18-00 будет прекращена подача воды в 36 квартале.
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