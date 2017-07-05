В один день по вине пьяных водителей пострадали двое подростков

В один день, 3 июля 2017 года, в городе Якутске зарегистрировано сразу два факта дорожно-транспортных происшествий, в которых несовершеннолетние пассажиры.

3 июля в 5 часов утра в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение о том, что на перекрестке автострады 50 лет Октября и ул. Севастопольская г. Якутска произошло столкновение 2 машин. Сообщалось о пострадавших.

На место ДТП немедленно были направлены наряд ДПС и служба скорой медицинской помощи.

Предварительно установлено, что водитель автомашины «Тойота Королла» 1984 года рождения, двигаясь по улице 50 лет Октября выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с транспортным средством «Хонда Аккорд», которое выехало на перекресток со стороны ул. Севастопольская на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пассажир «Тойоты – Короллы» женщина 1982 года рождения с переломами и иными множественными травмами была госпитализирована, находится на стационарном лечении.

Несовершеннолетний пассажир «Хонды – Аккорд» 1999 года рождения с переломами был госпитализирован, также находится на стационарном лечении.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель «Аккорда» был трезв, чего не скажешь о втором участнике ДТП — водителе «Тойота Королла», который в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, прибор «Алкотест» показал результат 0.52 мг/л.

Сам он пояснил, что действительно хотел проехать на красный сигнал светофора. По поводу употребления алкогольных напитков от комментариев воздержался.

В отношении водителя «Тойота Королла» инспекторами ДПС составлены административные материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора, а также за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за которое согласно статьи 12.8 КоАП РФ грозит штраф в размере 30 000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2-х лет.

Второе дорожно-транспортное происшествие произошло в 12часов 40 минут на ул. Федора Попова напротив дома № 16.

Неустановленный водитель, управляя автомашиной «Тойота Камри» при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине «Ниссан Эльгранд» в результате чего совершил с ним столкновение. Сразу после столкновения водитель «Тойоты», бросив свой автомобиль, скрылся с места ДТП.

В результате ДТП пострадала 12-летняя пассажирка автомашины «Ниссан Эльгранд», получила травмы: ушиб грудной клетки, перелом тела позвонка, находится на стационарном лечении.

В результате розыскных мероприятий благодаря слаженным действиям инспекторов по розыску ГИБДД г. Якутска в тот же день удалось установить водителя «Тойота — Камри». Им оказался 45-летний житель города Якутска, который помимо того, что скрылся с места происшествия, оказался в состоянии алкогольного опьянения. Давать показания данный гражданин отказался.

Госавтоинспекция г. Якутска предупреждает, что за употребление алкогольных напитков после совершения ДТП влечет аналогичное административное взыскание (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ), как за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.

Призываем не быть равнодушными, при обнаружении водителей с признаками алкогольного опьянения немедленно сообщать в дежурную часть ГИБДД г. Якутска по номерам: 127, 47-35-69 или по телефону 02.