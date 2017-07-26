В обшивке авто нашли запрещенку, которую пытались доставить арестантам

Более ста запрещенных предметов пытались доставить в исправительную колонию № 6.

Сотрудниками службы безопасности при взаимодействии с оперативно-режимными службами предотвращена очередная попытка доставки предметов и веществ, хранение или использование осужденными которых запрещено законом.

В исправительной колонии № 6 при въезде автомобиля в промышленную зону на ремонт, в присутствии владельца транспортного средства, был произведен досмотр. В ходе досмотра в обшивке салона обнаружено и изъято 24 сотовых телефона, 15 штук зарядных устройств, 1 электронная книга, 8 SIM-карт, 12 гарнитур к сотовым телефонам, один МР3 плеер, 14 USB-кабеля, 600 грамм дрожжей и одни наручные часы из металла золотого цвета.

В отношении гражданина, осуществившего попытку провоза запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения, в установленном порядке составлены административные материалы для передачи их в мировой суд.