В общежития СВФУ из-за нехватки мест не заселились более 700 первокурсников

По причине недостатка мест 765 первокурсников не смогли заселиться в общежития Северо-Восточного федерального университета. Об этом в своем Twitter сообщил председатель первичной профсоюзной организации студентов СВФУ Александр Сусоев, передает телеканал «Якутия 24».

«Из-за недостаточности мест мы пока не смогли заселить 765 первокурсников. Но сильно отчаиваться не стоит. Будут и второй, и третий, и другие этапы. Разговоры о том, что если сейчас не заселили, то больше никогда не заселят, являются недостоверными. До нового года мы постараемся заселить всех особо нуждающихся первокурсников. Это наш приоритет», — написал Александр Сусоев.

Председатель ППОС добавил, что в этом году в общежития заселили 928 первокурсников, тогда как в прошлом году результат составлял 908.