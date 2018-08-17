В общественных приемных «Единой России» стартовала акция «Собери ребенка в школу»

Традиционная августовская акция «Собери ребенка в школу» стартовала в общественных приемных Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Цель акции – не только помочь малообеспеченным и многодетным семьям обеспечить детей необходимыми учебниками и вещами, которые могут пригодиться детям в школе, но и предупредить проблемы, возникающие при подготовке к новому учебному году.

Как рассказала председатель Комиссии Президиума Генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к Председателю Партии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, общественные приемные организовали «горячие линии» и привлекли к участию в них представителей профильных департаментов и министерств по вопросам образования. Каждый желающий может позвонить по телефону и задать интересующий его вопрос, связанный с организацией учебного процесса.

«Квалифицированные эксперты дадут ответ или рекомендации по решению возникшей проблемы. Кроме того, в общественных приемных начались тематические встречи, в которых участвуют учителя, родители, представители общественных организаций. Депутаты «Единой России» всех уровней, партийные представители исполнительной власти в регионах проводят встречи с гражданами, посвященные подготовке к учебному году», – отметила она.

По словам Кареловой, на контроле приемных – выполнение требований пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям, защищенность от террористических угроз, соблюдение санитарных правил и норм, состояние пищеблока, учебных классов, актового и спортивного залов, уровня охраны и многое другое.

Подобные проверки уже прошли в Ставропольском, Пермском, Хабаровском краях, Республиках Коми, Дагестан, Чеченской Республике, Московской, Самарской, Омской, Брянской, Тамбовской, Липецкой, Томской, Ульяновской, Тульской областях.

«Эта августовская акция давно стала хорошей традицией общественных приемных Партии. Наша общая задача – сделать все, чтобы и дети, и родители, и педагоги начали учебный год в хорошем настроении, чтобы в школах было комфортно, интересно и безопасно», – заключила Карелова.

Руководитель региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА в Республике Саха (Якутия), народный депутат Елена Христофоровна Голомарева:

— «Акция «Помоги собраться в школу» хорошо известна жителям нашей республики. В российскую акцию мы внесли республиканскую изюминку – волонтерство. Началось это в 2008 году, когда одна многодетная мама оставила детей на два часа сотрудникам приемной, а сама двоих детей повела на праздник. Отец семейства был в командировке, родных в Якутске не было. Мы за два часа превратились в воспитатели, нянек массовиков-затейников.

С тех пор это стало традицией Общественной приемной. Ведь собрать ребенка в школу это полдела. Нужно еще помочь, чтобы родители смогли быть на линейке, затем на празднике «День знаний». Многие родители сразу остаются на родительское собрание в этот праздничный день 1 сентября. Теперь они могут не бояться за своих маленьких детей. Мы очень хотим, чтобы детям запомнился этот праздник, а родители не спешили, что другие дети остались без присмотра. Это существенная поддержка, ведь не обязательно семьям нужна только финансовая помощь, но и реальные дела как это делает Региональная общественная приемная Якутии.

Помимо этого, в традицию вошло и передача школьных принадлежностей 15 семьям-опекунам.

Я считаю, что поддержка многодетных семей — важнейшее направление работы нашей приемной. Безусловно, эта помощь будет осуществляться «Единой Россией» и в будущем»,- подчеркнула Елена Голомарева.