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Республика
26 апреля 2017, 10:04
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В общественных организациях работа профсоюзов многогранна

В этом году профсоюзному движению республики исполняется 100 лет. Мегино-Кангаласский профсоюз работников образования – одна из крупных общественных организаций, объединяющая в своих рядах – в 70 первичных профсоюзных организациях – более 3200 человек.

Сегодня мы беседуем с председателем улкома, проработавшим на этой должности 17 лет (с 2000 г.), Андреевым Степаном Андреевичем, отличником образования РС(Я), Учителем учителей РС(Я), Почетным работником общего образования РФ, Почетным ветеран системы образования РС(Я), лауреатом премии фонда «Барҕарыы», делегатом IX, ХI, XII, XIII съездов учителей и представителей общественности республики, делегатом IV Всероссийского съезда профсоюза работников народного образования (2003 г.), делегатом II съезда работников физической культуры и спорта РС(Я).

— Степан Андреевич, мы знаем, что главная задача профсоюзов – защита прав и интересов работников. Но что включает в себя это понятие?

— Работа профсоюзов многогранна. Это и развитие системы социального партнерства, повышение правовой культуры работников, вопросы охраны труда, оздоровления и лечения работников, работа с молодежью, информационная работа и т.д. За 100 лет отстаивание трудовых прав и интересов работников остается главной задачей профсоюзов. Из года в год все большего внимания требуют вопросы мотивации профсоюзного членства.

За эти годы убедился: в профсоюзной работе как воздух нужны единомышленники. Вот имена коллег, без поддержки которых нельзя добиваться чего-либо: Василиса Никифорова, Октябрина Дмитриева, Михаил Шарин, Иннокентий Березкин, Милан Илларионов, Оксана Эверстова, Анастасия Дагданча и др. Мы гордимся ветеранами профдвижения, это Василий Пономарев, Алексей Игнатьев, Николай Андреев, Андрей Попов, Елена Птицына, Иван Колосов, Саргылана Михайлова, Николай Игнатьев, Елена Санникова и др. Ряды председателей, актива пополняются молодыми, инициативными, энергичными коллегами.

— Сотрудничаете ли с улусными комитетами профсоюзов Заречья?

— В пяти улусах Заречья проживает около 110 тысяч человек. Территория чуть более 90 тысяч квадратных километров, так что проживаем очень компактно. В республике нет второго такого «Заречья». Мы с коллегами поддерживаем постоянную связь. Понимаем, что сплоченность, солидарность, взаимопонимание профсоюзного актива способствуют решению сложных задач, в том числе главной задачи профсоюзов – отстаиванию трудовых прав и интересов работников. Как известно, лидерами профорганизаций избираются люди энергичные и, главное, неравнодушные. Работая тесно долгие годы, могу вкратце охарактеризовать своих коллег. Николай Гурьев (Амгинский улус) – человек с активной жизненной позицией, умеющий внедрять в жизнь задуманное. Отличается хорошими организаторскими способностями. В молодости был борцом вольного стиля, неоднократным чемпионом, призером Казахстана. Воспитанник великого тренера Дмитрия Коркина. Григорий Григорьев (Таттинский улус) – признанный профсоюзный лидер улуса. Боевой, напористый, смелый. Своевременно и оперативно ориентируется в насущных проблемах. Хорошо играет в шашки, шахматы. Член сборной команды улуса по волейболу (ветераны). Анна Попова (Усть-Алданский улус) – деловая, ответственная, работоспособная, грамотная, внесла много нового в работе улускома. Любимый вид спорта – стрельба, мастер спорта по пулевой стрельбе. Егор Давыдов (Чурапчинский улус) – вдумчивый, сдержанный, опытный профсоюзный лидер. Проводит много интересных мероприятий. Занимается легкой атлетикой и постоянно держит хорошую спортивную форму.

Пропаганда здорового образа жизни, физкультура и спорт являются ведущими направлениями работы профсоюза. Как и во многих улусах, ежегодно в середине января проводим традиционную спартакиаду. Здесь особую поддержку оказывает управление образования. Также проводятся соревнования по различным видам спорта. Стали традиционными соревнования межотраслевых профсоюзов по шахматам, шашкам, волейболу, стрельбе из ПВ. 33-я спартакиада Заречья в марте месяце прошла у нас. Мы заняли первое место, команда Усть-Алданского улуса –  второе, чурапчинцы – третье. Если рассмотреть динамику участия команды последних лет, то в 2013 г. в Таттинском улусе были первыми, в 2014 г. в Амге вторыми, 2015 г. в Томпонском улусе первыми, в 2016 г. в Чурапче не попали даже в число призеров, в 2017 г. стали вновь первыми. Как видите, у нас сильная конкуренция.

Профактив встречается два-три раза в год во время спартакиады и обязательно в летне-осенний период. В этом году гостей принимает Таттинский улус. Иногда организуется встреча и во время осенней подледной рыбалки.

Вместе мы побывали с целью обмена опытом в г. Алдане, п. Чульмане, г. Нерюнгри, а также Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Майском, Олекминском улусах.

— Какие у вас имеются традиции?

— Не только коллективы, но и профсоюзы сильны традициями. У нас постоянная, тесная деловая связь с коллегами Амгинского улуса. В год 1-2 раза обязательно организуем выездное заседание Президиума. 12 апреля побывали в г. Якутске. Встретились с заместителем председателя рескома О.Т.Мординовой, побывали в новом здании Общественного центра. В календарный год для председателей профкомов проводятся 4-5 семинаров, один из них на базе образовательного учреждения. Ежегодно в апреле месяце проводим смотры-конкурсы по различным жанрам художественной самодеятельности. Улусный конкурс ансамблей, сольных исполнителей песни и танца, «Саха-КВН» и т.д. В Балыктахской, Мельжехсинской, Бютейдяхской, Чемоикинской, Харанской средних школах проводили товарищеские встречи по видам спорта. Плечом к плечу тесно работаем с межотраслевым координационным советом (председатель Владимир Степанов). К празднику 1 Мая все отраслевые профсоюзы активно проводим различные мероприятия.

По итогам года присваиваем номинации лучшим спортсменам отрасли. К примеру, ”Лучший организатор спортивно-массовой работы”, “За личный вклад в развитие физкультуры и спорта”, “Пропагандист национальных видов спорта” и др. Так, по итогам 2016 г. вручили 10 различных номинаций во время февральского совещания работников образования.
Вот уже в течение 10 лет под Новый год выдаем новогодние подарки всем работающим, а их более 3200 человек.

— Мы знаем Вас как автора и составителя многих книг. Несколько слов об информационной работе, пожалуйста.

— Информационная работа является составной частью деятельности профсоюзов. Занимаюсь изучением истории развития образования в улусе. Выпустил книгу «Үтүөнү үйэтитэр аналынан», где отражена 70-летняя история отдела народного образования улуса. Вышла книга «Учууталга сүгүрүйэбит», куда вошли очерки об учителях-мужчинах. Как учитель математики являюсь автором брошюры «125 плюс 70 нестандартных задач», посвященной 125-летию основания первой школы и 70-летию родного улуса. 130-летию основания первой школы в улусе посвятил книгу «Үүнүү-сайдыы үктэллэрэ». В связи с 100-летием профсоюзов России принял активное участие в выпуске книги МКС «Түбүктээх күндү сылларым». Настойчиво работал над переизданием книги Г.М.Сергучева “История развития образования в Мегино-Кангаласском улусе”. В 2012 году выпущена книга «Айаным салҕанар», где в одном разделе отражена деятельность профсоюза. К 70-летию Победы совместно с ветераном педагогического труда С.Г.Дмитриевой выпустили книгу “Учууталлар улуу сэриигэ”. В книгу вошли биографические данные, воспоминания 118 учителей-участников Великой Отечественной войны из нашего района. Работа над книгой, брошюрой отнимает немало времени, сил. Часто приходится работать во время выходных и отпусков. Тут надо добавить еще и груз ответственности. Ежегодно на страницах улусной газеты выпускаем спецномер “Түмсүү», о деятельности профсоюзов. Финансируем выпускаемые статьи, материалы, посвященные юбилейным датам ОУ.

Постоянно держим связь и работаем с издательством «Сахаада» г.Якутска. За 3-4 года образовательные учреждения выпустили порядка 14-15 книг об истории школы, ДОУ, о сегодняшней деятельности коллективов.

— Оздоровление и лечение, летний отдых – одно из важных направлений работы профсоюзов. Какие места сейчас наиболее востребованы?

— В этом направлении вплотную работаем с рескомом. За 2016 г. разными формами отдыха и оздоровления охватили всего 116 человек. У людей востребованными остаются Белокуриха, «Бэс Чагда» г. Москвы, курорты Краснодарского края, Крым. В связи с изменением курса юаня отдыхающих в КНР стало намного меньше. По инициативе профсоюзов в 2014 г. семеро работников образования наземным транспортом съездили и ознакомились с уникальным, удивительным миром озера Байкал. Они возвратились с новыми впечатлениями, яркими незабываемыми эмоциями от увиденного.

— Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию?

— Сейчас живем в непростое время. Когда вышел ряд Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. (например, указ о поэтапном повышении заработной платы и др.), многие были рады и довольны. Однако, начиная с 2014 г. в связи с ухудшением социально-экономического положения в РФ, некоторые Указы не работают в полной мере. Пока идет ежегодная инфляция, притом пока конца не видно, никто не может сказать, что все у нас нормально.

Как простой гражданин уважаю Егора Афанасьевича Борисова. Он, как никто из предыдущих руководителей республики уделяет много внимания проблемам сельской местности. Это вопросы благоустройства, развития сельского хозяйства, строительства школ и ДОУ. Немало усилий прилагает борьбе с пьянством и алкоголизмом. По возможности часто встречается с населением.

4-5 апреля прошел I съезд учителей якутского языка и литературы. Первый съезд по предметному принципу. Ил Дархан, как носитель языка и культуры, несмотря на плотность графика работы обязан был встретиться с участниками съезда. Этого не произошло. Говорят, что многие делегаты были сильно разочарованы.

— Нынче отмечается 100-летие профсоюзов республики. Поделитесь планами юбилейных мероприятий.

— Как известно, профсоюз учителей и деятелей народного образования создан в апреле 1917 г. и стал первой общественной организацией в Якутии. С тех пор профсоюзы работников образования вносят достойный вклад в развитие профсоюзного движения родной республики. Составлен план юбилейных мероприятий, который утвердили на заседании Президиума. Начиная с конца марта провели 3 мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею. Это: 28-29 марта спартакиада работников образования Заречья. 6 апреля провели «круглый стол» с участием руководителей улуса и межотраслевого координационного совета. 14 апреля проведен смотр-конкурс сольных исполнителей песни среди молодых педагогов до 35 лет. Планов, как всегда, много. Планируем выпустить книгу-альбом “В тесном сотрудничестве”.

— Путешествия, спорт, творчество – Ваши хобби. Расскажите немного о своих увлечениях.

— С 1998 г. по 2008 г. в летний период ежегодно организовывал водный сплав на байдарках по рекам родной Якутии. За эти годы мы любовались неповторимыми красками природы всех крупных рек Центральной и Восточной Якутии: красавицы реки Амга, полноводной Лены, бушующего Алдана, седого Вилюя, труднодоступной Буотама и сказочной Синяя. Общая протяженность маршрута за этот период составила около 3000 км. За это время посетили одиннадцать музеев, организовали водный сплав профактива трех районов и г.Якутска с общим охватом 32 человека. Белокрылый стерх, хозяин тайги – медведь, сохатый, благородный олень, белая лебедь, как говорится, были совсем рядом с нами. Нас объединяла любовь к прекрасному, необычная красота якутской природы, дыхание родных просторов. Мы ценим и бережно относимся к окружающей среде, ведь край белых ночей, северная природа легко ранима. Часто бывает, что оторваться от неповторимого зрелища живой красоты невозможно. Об этом подробно написано в книге «Айаным салҕанар».

Люблю играть в международные шашки, шахматы. Побывал в Харькове, Киеве, Саратове, Кишиневе, Тирасполе, в Московской области в соревнованиях по стоклеточным шашкам. Правда, это было давно. Пишу стихи, короткие рассказы. Они не раз опубликованы в разных книгах.

— И в заключение – Ваши пожелания коллегам.

— Обращаясь к коллегам, скажу: перед нами стоят общие задачи. Хотя очень сложно, это – дальнейшее повышение заработной платы, совершенствование законодательной базы в сфере образования. Желаю трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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Источник: Пресс-служба Мегино-Кангаласского улуса.
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