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В Общественной палате РС(Я) только что началось голосование за новых членов ОП

В Общественной палате РС(Я) только что началось голосование за новых членов ОП. Напоминаем, 44 уже избранных членов ОП по спискам Главы и Ил Тумэна РС(Я) выбирают 22 члена из числа представителей местных общественных организаций. Голосование рейтинговое, проходит тот, кто наберет наибольшее число голосов. В рабочую группу по отбору кандидатов поступили документы на 55 общественников.

Первым на процедуре голосования выступил и.о. Председателя Общественной палаты РС(Я) Семен Кырбасов, он поздравил всех с избранием и передал слово председателю рабочей группы Алексею Сергучеву.

Алексей Сергучев сообщил, что из 55 кандидатов сразу отсеялись пятеро. У четверых не соответствовали поданные документы требованиям действующего законодательства, улусный депутат Николай Матус сам отказался, чтобы не подвести своих избирателей. В числе оставшихся 50 кандидатур были те, у кого есть погашенная судимость.

Алексей Егорович огласил список рекомендованных рабочей группой.

  1. Евстафий Аргунов
  2. Христина Афанасьева
  3. Николай Барамыгин
  4. Ирина Большедворская
  5. Наилла Дейбук
  6. Нина Дзъоба
  7. Владислав Еремин
  8. Лена Ефремова
  9. Екатерина Иванова
  10. Дмитрий Иннокентьев
  11. Виктор Копылов
  12. Надежда Львова
  13. Ламинария Макарова
  14. Сергей Мильман
  15. Юрий Пахомов
  16. Анна Покровская
  17. Николай Саввинов
  18. Александр Саморцев
  19. Любовь Суслонова
  20. Федор Ушканов
  21. Наталья Холодинова

А вот последнего рекомендованного Ивана Турантаева пришлось заменить. Иван Лаврентьевич  публично по радио допустил ряд неэтичных высказываний экстремистского характера, упомянув национальность некоторых призеров Игр Тыгына на Ысыахе Туймаады.

Алексей Егорович подчеркнул:

 Мы рекомендовали членов исходя из трех принципов, имеющихся в Законе об Общественной палаты РФ. Первое: кандидаты должны иметь безупречную репутацию, второе: придерживаться в своем поведении общепринятых норм этики и морали, третье: максимально постарались обеспечить членство представителям улусов.

В итоге Турантаев был заменен на Ноксану Новгородову.

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Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я) 
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