В Общественной палате РС(Я) только что началось голосование за новых членов ОП. Напоминаем, 44 уже избранных членов ОП по спискам Главы и Ил Тумэна РС(Я) выбирают 22 члена из числа представителей местных общественных организаций. Голосование рейтинговое, проходит тот, кто наберет наибольшее число голосов. В рабочую группу по отбору кандидатов поступили документы на 55 общественников.
Первым на процедуре голосования выступил и.о. Председателя Общественной палаты РС(Я) Семен Кырбасов, он поздравил всех с избранием и передал слово председателю рабочей группы Алексею Сергучеву.
Алексей Сергучев сообщил, что из 55 кандидатов сразу отсеялись пятеро. У четверых не соответствовали поданные документы требованиям действующего законодательства, улусный депутат Николай Матус сам отказался, чтобы не подвести своих избирателей. В числе оставшихся 50 кандидатур были те, у кого есть погашенная судимость.
Алексей Егорович огласил список рекомендованных рабочей группой.
- Евстафий Аргунов
- Христина Афанасьева
- Николай Барамыгин
- Ирина Большедворская
- Наилла Дейбук
- Нина Дзъоба
- Владислав Еремин
- Лена Ефремова
- Екатерина Иванова
- Дмитрий Иннокентьев
- Виктор Копылов
- Надежда Львова
- Ламинария Макарова
- Сергей Мильман
- Юрий Пахомов
- Анна Покровская
- Николай Саввинов
- Александр Саморцев
- Любовь Суслонова
- Федор Ушканов
- Наталья Холодинова
А вот последнего рекомендованного Ивана Турантаева пришлось заменить. Иван Лаврентьевич публично по радио допустил ряд неэтичных высказываний экстремистского характера, упомянув национальность некоторых призеров Игр Тыгына на Ысыахе Туймаады.
Алексей Егорович подчеркнул:
Мы рекомендовали членов исходя из трех принципов, имеющихся в Законе об Общественной палаты РФ. Первое: кандидаты должны иметь безупречную репутацию, второе: придерживаться в своем поведении общепринятых норм этики и морали, третье: максимально постарались обеспечить членство представителям улусов.
В итоге Турантаев был заменен на Ноксану Новгородову.comments powered by HyperComments