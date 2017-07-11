В объекты ЖКХ Якутии привлечено почти 1 млрд. рублей частных инвестиций

В последнее время всё чаще стали реализовываться проекты по переводу на концессию объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и в Якутии. Сегодня на территории республики уже действуют три концессионных соглашения: «Алданская», «Намская» и «Ленская». В рамках реализации проектов Алданской и Намской концессий, концессионерами в объекты коммунальной инфраструктуры уже инвестировано 973 млн. рублей. В этом году начнутся работы по модернизации объектов «Ленской» концессии с объёмом капитальных вложений 1 млрд. 300 млн. рублей.
Концессия предусматривает передачу государственного или муниципального имущества на определённый срок частному инвестору, который должен осуществить строительство или реконструкцию этого имущества и имеет право получать доход от его использования. Важно подчеркнуть, что имущество по концессионным соглашениям не переходит в частную собственность, а остаётся государственной или муниципальной.
Благодаря последним изменениям в Федеральном законе «О концессионных соглашениях» в части особенностей подготовки и заключения концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ, таких как долгосрочное тарифное регулирование, поселенческие тарифы, схемы теплоснабжения и водоснабжения, значительно повысилась инвестиционная привлекательность сферы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня заключение концессии даже в отношении одной небольшой котельной может гарантированно обеспечить возвратность инвестиций концессионеров. Поэтому растёт количество компаний, желающих инвестироваться с привлечением механизма концессии.
Не стала исключением и Республика Саха (Якутия). Сегодня на территории республики уже действуют три концессионных соглашения: «Алданская», «Намская» и «Ленская». В рамках реализации проектов Алданской и Намской концессий, по данным министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Гаврила Левина, концессионерами в объекты коммунальной инфраструктуры уже инвестировано 973 млн. рублей. В этом году начнутся работы по модернизации объектов «Ленской» концессии с объёмом капитальных вложений 1 млрд. 300 млн. рублей.
В текущем году планируется заключить 8 концессионных соглашений по 15 объектам коммунальной инфраструктуры с общим объёмом инвестиций в 588 млн. рублей. В частности, в рамках этих проектов планируется модернизировать котельные «КАТ» и «ЦУБ» в Покровске Хангаласского улуса, построить канализационные очистные сооружения в селе Чурапча, новые котельные в селе Хани Нерюнгринского района, в Магарас Горного улуса и в Дюллюкю Верхневилюйского улуса, реконструировать котельную «Школа» в селе Тумул Мегино-Кангаласского улуса и пять котельных в Нюрбинском районе, а также модернизировать систему водоотведения центральной части города Нюрба. В 2018 году планируется реализовать 13 концессионных проектов по 30 объектам коммунальной инфраструктуры.
10 июля Егор Борисов вместе с отраслевыми вице-премьерами правительства республики и министрами побывал в Энергоцентре Якутской птицефабрики, построенной ООО «ДВ Энерджи» – частной инжиниринговой компанией, специализирующейся в области энергетики и теплоэнергетики.
Как сообщил генеральный директор компании Артём Яковлев, «ДВ Энерджи» выполняет весь цикл возведения объектов – от разработки проекта и поставки оборудования до монтажа, пуска и ввода в эксплуатацию с последующим сервисно-техническим обслуживанием.
Энергоцентр Якутской птицефабрики мощностью 650 кВт. был построен в 2014 году. Тепловая мощность составляет 1 150 кВт. На объекте стоят десять микротурбин фирмы Capstone со встроенными теплоутилизаторами и два водогрейных котла Buderus. Подсчитано, что себестоимость 1 кВт/ч. составляет 2,27 рублй, срок окупаемости – четыре года. Также в «копилке» молодой компании – энергоцентр цеха для детского питания компании «Туймаада-Агроснаб», электроснабжение станции «Нижний Бестях» и станции «Чульбас» Инаглинского ГОК УК «Колмар» в Южной Якутии. В ближайшем будущем компания будет вводить в эксплуатацию два энергоцентра на станции «Нерюнгри-грузовая», по одному энергоцентру в Нижнем Бестяхе и на станции Алдан.
С этого года молодые инженеры компании приняли решение начать реализацию проектов с использованием механизма концессии в сёлах Якутии. Так, планируется построить новую котельную в селе Магарас Горного улуса и реконструировать ряд аварийных котельных в Мегино-Кангаласском улусе, модернизировав и переоборудовав котельные, которые работают на твёрдом и жидком топливе, перевести на газ. Общая мощность всех этих котельных должна составить 10 мВт, объём инвестиций – более 214 млн. рублей.
Егор Борисов отметил, что реализация проекта повысит качество жизни на селе, так как дома селян будут подключены к центральному отоплению. «В том же Магарасе половина населения не пользуется центральным отоплением. Как выйти из положения? В отдалённых малонаселённых пунктах надо привлекать частные инвестиции», – выразил уверенность Ил Дархан.
В свою очередь, ГУП «ЖКХ» РС(Я)» не видит в частниках конкурентов, так как передаёт им убыточные и аварийные котельные для их дальнейшей модернизации и реконструкции. В этой связи глава поручил «смело привлекать для решения проблем в аварийных объектах ЖКХ частные инвестиции». В северных улусах, по мнению главы, необходимо принять отдельное решение – там нужно гарантированно осуществлять централизованную поставку топливных ресурсов.
Егор Борисов поручил не допустить монополии одной компании в установлении тарифов и создать конкуренцию. Также главу волнует, что в случае создания комплексной системы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием концессии, в сельских населённых пунктах не будет хватать специалистов узкого профиля. В этой связи глава поручил внести предложения по организации работы центров жилищно-коммунального хозяйства на базе Дирекции по реконструкции и строительству объектов ЖКХ и энергетики. Такие центры призваны не только помогать в работе с документацией, но и готовить расчёты, взаимодействовать с муниципальными образованиями на стадии разработки концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ.
Ещё один плюс – будет проведена оптимизация, вместо трёх-четырёх проблемных котельных появится одна модернизированная котельная. Концессия поможет привлечь инвестиции в развитие коммунальной инфраструктуры республики. Тем не менее, глава поручил рассмотреть возможность создания типового банковского кредитного продукта для финансирования компаний, изъявивших желание реализовать концессионные проекты.
Фото Марии Васильевой (ЯСИА)comments powered by HyperComments