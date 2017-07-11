В объекты ЖКХ Якутии привлечено почти 1 млрд. рублей частных инвестиций

В последнее время всё чаще стали реализовываться проекты по переводу на концессию объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и в Якутии. Сегодня на территории республики уже действуют три концессионных соглашения: «Алданская», «Намская» и «Ленская». В рамках реализации проектов Алданской и Намской концессий, концессионерами в объекты коммунальной инфраструктуры уже инвестировано 973 млн. рублей. В этом году начнутся работы по модернизации объектов «Ленской» концессии с объёмом капитальных вложений 1 млрд. 300 млн. рублей.

Концессия предусматривает передачу государственного или муниципального имущества на определённый срок частному инвестору, который должен осуществить строительство или реконструкцию этого имущества и имеет право получать доход от его использования. Важно подчеркнуть, что имущество по концессионным соглашениям не переходит в частную собственность, а остаётся государственной или муниципальной.

Благодаря последним изменениям в Федеральном законе «О концессионных соглашениях» в части особенностей подготовки и заключения концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ, таких как долгосрочное тарифное регулирование, поселенческие тарифы, схемы теплоснабжения и водоснабжения, значительно повысилась инвестиционная привлекательность сферы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня заключение концессии даже в отношении одной небольшой котельной может гарантированно обеспечить возвратность инвестиций концессионеров. Поэтому растёт количество компаний, желающих инвестироваться с привлечением механизма концессии.

Не стала исключением и Республика Саха (Якутия). Сегодня на территории республики уже действуют три концессионных соглашения: «Алданская», «Намская» и «Ленская». В рамках реализации проектов Алданской и Намской концессий, по данным министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Гаврила Левина, концессионерами в объекты коммунальной инфраструктуры уже инвестировано 973 млн. рублей. В этом году начнутся работы по модернизации объектов «Ленской» концессии с объёмом капитальных вложений 1 млрд. 300 млн. рублей.

В текущем году планируется заключить 8 концессионных соглашений по 15 объектам коммунальной инфраструктуры с общим объёмом инвестиций в 588 млн. рублей. В частности, в рамках этих проектов планируется модернизировать котельные «КАТ» и «ЦУБ» в Покровске Хангаласского улуса, построить канализационные очистные сооружения в селе Чурапча, новые котельные в селе Хани Нерюнгринского района, в Магарас Горного улуса и в Дюллюкю Верхневилюйского улуса, реконструировать котельную «Школа» в селе Тумул Мегино-Кангаласского улуса и пять котельных в Нюрбинском районе, а также модернизировать систему водоотведения центральной части города Нюрба. В 2018 году планируется реализовать 13 концессионных проектов по 30 объектам коммунальной инфраструктуры.

10 июля Егор Борисов вместе с отраслевыми вице-премьерами правительства республики и министрами побывал в Энергоцентре Якутской птицефабрики, построенной ООО «ДВ Энерджи» – частной инжиниринговой компанией, специализирующейся в области энергетики и теплоэнергетики.

Как сообщил генеральный директор компании Артём Яковлев, «ДВ Энерджи» выполняет весь цикл возведения объектов – от разработки проекта и поставки оборудования до монтажа, пуска и ввода в эксплуатацию с последующим сервисно-техническим обслуживанием.

Энергоцентр Якутской птицефабрики мощностью 650 кВт. был построен в 2014 году. Тепловая мощность составляет 1 150 кВт. На объекте стоят десять микротурбин фирмы Capstone со встроенными теплоутилизаторами и два водогрейных котла Buderus. Подсчитано, что себестоимость 1 кВт/ч. составляет 2,27 рублй, срок окупаемости – четыре года. Также в «копилке» молодой компании – энергоцентр цеха для детского питания компании «Туймаада-Агроснаб», электроснабжение станции «Нижний Бестях» и станции «Чульбас» Инаглинского ГОК УК «Колмар» в Южной Якутии. В ближайшем будущем компания будет вводить в эксплуатацию два энергоцентра на станции «Нерюнгри-грузовая», по одному энергоцентру в Нижнем Бестяхе и на станции Алдан.

С этого года молодые инженеры компании приняли решение начать реализацию проектов с использованием механизма концессии в сёлах Якутии. Так, планируется построить новую котельную в селе Магарас Горного улуса и реконструировать ряд аварийных котельных в Мегино-Кангаласском улусе, модернизировав и переоборудовав котельные, которые работают на твёрдом и жидком топливе, перевести на газ. Общая мощность всех этих котельных должна составить 10 мВт, объём инвестиций – более 214 млн. рублей.

Егор Борисов отметил, что реализация проекта повысит качество жизни на селе, так как дома селян будут подключены к центральному отоплению. «В том же Магарасе половина населения не пользуется центральным отоплением. Как выйти из положения? В отдалённых малонаселённых пунктах надо привлекать частные инвестиции», – выразил уверенность Ил Дархан.

В свою очередь, ГУП «ЖКХ» РС(Я)» не видит в частниках конкурентов, так как передаёт им убыточные и аварийные котельные для их дальнейшей модернизации и реконструкции. В этой связи глава поручил «смело привлекать для решения проблем в аварийных объектах ЖКХ частные инвестиции». В северных улусах, по мнению главы, необходимо принять отдельное решение – там нужно гарантированно осуществлять централизованную поставку топливных ресурсов.

Егор Борисов поручил не допустить монополии одной компании в установлении тарифов и создать конкуренцию. Также главу волнует, что в случае создания комплексной системы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием концессии, в сельских населённых пунктах не будет хватать специалистов узкого профиля. В этой связи глава поручил внести предложения по организации работы центров жилищно-коммунального хозяйства на базе Дирекции по реконструкции и строительству объектов ЖКХ и энергетики. Такие центры призваны не только помогать в работе с документацией, но и готовить расчёты, взаимодействовать с муниципальными образованиями на стадии разработки концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ.

Ещё один плюс – будет проведена оптимизация, вместо трёх-четырёх проблемных котельных появится одна модернизированная котельная. Концессия поможет привлечь инвестиции в развитие коммунальной инфраструктуры республики. Тем не менее, глава поручил рассмотреть возможность создания типового банковского кредитного продукта для финансирования компаний, изъявивших желание реализовать концессионные проекты.

Фото Марии Васильевой (ЯСИА)