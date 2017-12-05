В Нюрбинском улусе в котельной произошел взрыв

Прокуратура Нюрбинского района совместно с Нюрбинским отделением УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия) начала проверку по факту возгорания сегодня, 5 декабря в котельной, принадлежащей ООО «Арыылаах».

Котельная обслуживает мкр.Нефтебаза МО «Октябрьский наслег», где расположено 20 объектов, в том числе 18 жилых четырехквартирных дома, где проживает более 110 человек, из них 42 несовершеннолетних.

Предварительно установлено, что возгорание произошло в результате технологического хлопка с воздействием на пары нефтепродуктов.

Возгорание оперативно потушено собственными силами ООО «Арыылаах», в настоящее время котельная работает в штатном режиме, угрозы нарушения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения не имеется.

В ходе проверки прокуратура даст оценку законности действий (бездействия) должностных лиц по надлежащей эксплуатации названной котельной и устранению предпосылок нарушения прав потребителей на надлежащее теплоснабжение. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.