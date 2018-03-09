В Нюрбинском районе загорелся дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

08 марта 2018 г. в 09.28 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Кэскил в с. Акана Нюрбинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из дома шел дым. В результате пожара огнем повреждены стены, потолочное перекрытие внутри на общей площади 50 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.