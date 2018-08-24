В Нюрбинском районе объявлен карантин из-за «волосогрызок»

В Нюрбинском районе из-за «волосогрызок» ввели карантин, объявила в пятницу пресс-служба управления Россельхознадзора по Якутии.

«В Нюрбинском районе выявлен карантинный объект — малый черный еловый усач. С целью предупреждения распространения выявленного карантинного объекта 23 августа 2018 года введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона в Нюрбинском районе общей площадью более 143 тысяч гектаров», — говорится в сообщении.

Еловые усачи наибольший вред приносят в лесах, размножаясь в огромных количествах на гарях, а также на лесных складах и в местах лесозаготовок. Для населения наибольшую опасность представляет появление усача в деревянных домах.