В Нюрбинском районе обрушился коровник за 2,5 миллиона рублей

Прокуратура Нюрбинского района проводит проверку по факту обрушения коровника на 100 голов в с. Жархан Нюрбинского района, принадлежащего ООО «Саhар5а». Предварительно установлено, что строительство коровника осуществлялось работниками ООО «Масстрой», объект введен в эксплуатацию в октябре 2016 года. Строительство объекта произведено за счет собственных средств коммерческой организации ООО «Саhар5а» и финансовой поддержки администрации МР «Нюрбинский район» в размере 2 млн. 500 тыс. руб. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения обязательных требований при строительстве объекта, в том числе освоению денежных средств. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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