В Нюрбинском районе обрушился коровник за 2,5 миллиона рублей

Прокуратура Нюрбинского района проводит проверку по факту обрушения коровника на 100 голов в с. Жархан Нюрбинского района, принадлежащего ООО «Саhар5а».
Предварительно установлено, что строительство коровника осуществлялось работниками ООО «Масстрой», объект введен в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Строительство объекта произведено за счет собственных средств коммерческой организации ООО «Саhар5а» и финансовой поддержки администрации МР «Нюрбинский район» в размере 2 млн. 500 тыс. руб.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения обязательных требований при строительстве объекта, в том числе освоению денежных средств. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики