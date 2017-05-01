В Нюрбинском районе нашли пропавших девушек

30 апреля в 21.30 на пульт дежурного Нюрбинского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии поступило заявление о пропаже двух девушек 23 и 14 лет, которые вышли из с. Чаппанда Нюрбинского района в г. Нюрбу и пропали. Организованные поиски родственниками результатов не принесли.

Оперативная группа спасателей во главе с начальником Нюрбинского ПСО Афанасием Ноевым выехали на поиски на автомашине УАЗ. Определив основные направления спасатели. И тут зазвонил телефон, пропавшие девчата появились в сети мобильной связи, по телефону они описали местность, Афанасий Ноев объяснил им, что надо оставаться на месте, в темноте их тяжело будет найти совсем небезопасно. Знание мест позволило определить, где они находятся и через короткое время девушки были обнаружены живы и здоровы в местности «Салтааны». Так что светлый праздник трудящихся 1 мая девушки встретят в кругу семьи.