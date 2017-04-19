В Нюрбинском районе «лесоруб» спилил 312 лиственниц

Прокуратурой Нюрбинского района в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего гр. С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ – умышленная незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере.

В судебном следствии установлено, что гр. С. в мае 2015 года, находясь в местности на расстоянии 5,5 км. от с. Хаты на территории муниципального образования «Мегежекский наслег», не имея разрешения на рубку лесов, в нарушение требований Лесного кодекса РФ, путем спиливания сырорастущего ствола под корень с использованием бензопилы осуществил рубку (спил) лесных насаждений – лиственницы в количестве 312 штук объемом 97,25 куб. м. В результате лесному фонду РФ причинен ущерб в размере 221827 руб.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал частично, пояснил, что готовил дрова для себя, а не для продажи, указал на нерасторопность мастера леса.

Вместе с тем, государственным обвинителем суду представлены убедительные доказательства вины подсудимого.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.