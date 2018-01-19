В Нюрбинском районе будут судить мать, избивавшую своего ребенка

Прокурор Нюрбинского района направил в суд уголовное дело по обвинению женщины в жестоком обращении со своей дочерью.

Прокурором Нюрбинского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35 – летней гражданки С., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, если это деяние соединено с его жестоким обращением).

Установлено, что обвиняемая, в сентябре 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за того, что дочь опоздала домой, нанесла умышленно 2 удара шнуром кипятильника по спине и ногам ребенка, 2 удара руками по ее лицу, неоднократно дергала за волосы.

Дознанием установлено, что дочь опоздала домой на час, прибыла домой в 21 часов 30 минут, а вышла из дома к своей подруге в связи с тем, что мать на кухне распивала спиртные напитки с прибывшей в гости знаккомой.

При указанных противоправных действиях, матерью в адрес дочери высказывались слова о том, что она ей не нужна. Кроме того, установлено, что женщина безразлично относилась к учёбе, а также жизни своей дочери в целом, не посещала её классные родительские собрания, не отпускала её в школу, заставляя её присматривать вместо себя за 5-летней младшей сестрой, применяла физические методы воспитания, при этом использовала шнур от кипятильника и зарядное устройство сотового телефона. Кроме того, не следила за здоровьем дочери, не занималась её личной гигиеной, что повлекло заболевание ребенка, не обеспечивала надлежащей одеждой по размеру и сезону.

В результате данных действий, девочке причинен физический и моральный вред в виде проявления неуверенности в себе, заниженной самооценки, замкнутости, стремлении отгородиться от окружающих.

По инициативе прокурора органами опеки и попечительства района принимаются меры по лишению родительских прав обвиняемой.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.