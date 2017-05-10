В Нюрбе загорелась 2-этажка

8 мая в 20.42 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном 8-ми квартирном жилом доме в квартале Энергетик в г.Нюрба Нюрбинского района. Прибывшим через 7 минут после поступления вызова пожарным удалось предотвратить распространение пламени и спасти жилой дом. В результате пожара огнем на площади 0,5 кв.м. была повреждена стена на кухне в одной из квартир дома. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

9 мая в 03.03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул.Набережная в микрорайоне Марха г.Якутска. На момент прибытия к месту происшествия первого пожарного подразделения через 5 минут после поступления вызова дом горел открытым огнем. В результате пожара дом был поврежден огнем внутри на площади 60 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к населению республики: соблюдайте правила пожарной безопасности в лесных массивах!

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

проводить выжигание сухой травы и камыша;

разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

курить, бросать горящие спички, окурки;

стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Помните: Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

С лесопожарной обстановкой в Республике Саха (Якутия) можно ознакомиться на сайте Департамента по лесным отношениям РС(Я): https://deples.sakha.gov.ru/