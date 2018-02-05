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4 февраля 2018, 22:36
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В Нюрбе устанавливаются обстоятельства смерти полицейского

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту смерти сотрудника полиции.
При осмотре видимых повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти, на теле погибшего не обнаружено.
В настоящее время в рамках процессуальной проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

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Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Анна ПЕСТЕРЕВА.
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