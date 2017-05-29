В Нюрбе сгорели две бензоколонки

27 мая 2017 г. в 23.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании двух бензоколонок в г. Нюрба Нюрбинского района. Пожарно-спасательные подразделения были на месте через три минуты после поступления вызова о пожаре, огнеборцы незамедлительно подали стволы и генератор пены средней кратности (ГПС-600) на тушение пожара. Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных, было предотвращено дальнейшее распространение огня, спасено здание автозаправочной станции, 4 топливные емкости. В результате пожара огнем повреждены две бензоколонки на площади 1,5 кв.м. и навес на площади 8,5 кв.м. Общая площадь пожара — 10 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

28 мая 2017 г. в 11.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Яковлева в с. Бясь–Кюель Горного района. Добровольная пожарная команда была на месте через пять минут после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия из дома шел дым. В результате пожара огнем повреждены: частный дом и надворная постройка по всей площади. Добровольные пожарные спасли гараж.

28 мая 2017 г. в 15.58 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в гараже на ул. Короленко в с. Амга Амгинского района. Пожарные были на месте через три минуты после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия из гаража шел дым. В результате пожара огнем частично повреждены стена и потолок гаража. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

28 мая 2017 г. в 16.33 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одной из квартир двухквартирного жилого дома на ул. Автодорожная в г. Якутске. Пожарные были на месте через семь минут после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия из квартиры шел дым, был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждены: квартира на площади 30 кв.м. и кровля дома на площади 30 кв.м. Общая площадь пожара — 60 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен жилой дом.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».