Прокуратура Нюрбинского района по обращению жителей одного из жилых домов мкр. Убоян г.Нюрба провела проверку соблюдения их жилищных прав.
Установлено, что заявители проживают в многоквартирном жилом доме, в который были заселены в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в 2015 году.
В ходе их проживании в жилом доме, установлены факты наличия недостатков, допущенных застройщиком при строительстве дома, выразившиеся в протекании потолков в туалетных комнатах через вентиляционные трубы, перебои с подачей водоснабжения на 3 этаж, протекания кровли и др.
При обращении граждан в администрацию Нюрбинского района о необходимости устранения данных недостатков, муниципалитетом должных мер по их заявлениям, кроме направления претензионных писем в адрес застройщика, не принималось.
В целях защиты жилищных прав граждан, учитывая, что в соответствии с условиями контракта застройщик обязан в течение гарантийного срока безвозмездно устранять недостатки, допущенные в ходе строительства объекта, прокуратура района внесла в адрес и.о. главы Нюрбинского района представление.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, администрацией района в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) предъявлено исковое заявление об обязании застройщика безвозмездно устранить недостатки, допущенные при строительстве многоквартирного дома.
В Нюрбе переселенные жители ветхих и аварийных домов мучаются теперь в новостройках
Прокуратура Нюрбинского района по обращению жителей одного из жилых домов мкр. Убоян г.Нюрба провела проверку соблюдения их жилищных прав.