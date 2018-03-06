В Нюрбе открыли новый детский сад

2 марта состоялось торжественное открытие детского сада «Сардаана» в городе Нюрбе, 3 марта – центра народного творчества «Ырыа» в селе Чыаппара Чурапчинского района. Новые здания построены по линии общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».

В двухэтажном многофункциональном центре народного творчества разместились администрация села Чыаппара, библиотека и клуб. Объект построен при софинансировании из местного бюджета.

«Практически все жители Алагарского наслега внесли свой вклад, – отметил на открытии министр культуры и духовного развития Якутии Владимир Тихонов. – Отсюда родом многие видные певцы и артисты республики, широко известен мужской хор Алагарского наслега. Все они поддержали возведение центра». По информации Минстроя РС(Я), из республиканского бюджета на строительство объекта выделено 12 250 000 рублей. Такая же сумма привлечена из бюджетов района и муниципального образования.

Строительство каменного детского сада на 50 мест в микрорайоне Убаян города Нюрбы началось в марте прошлого года. «Это, конечно, знаменательное событие для наших воспитанников, их родителей и рабочего коллектива, – говорит директор детского сада Анастасия Григорьева. – Мы выражаем благодарность всем, кто содействовал исполнению нашей мечты – строителям, руководству республики и района». Стоимость объекта составила более 27 000 000 рублей, большая часть из которых выделена из районного бюджета.

Как отметили в Министерстве образования и науки, в республике строительству детских садов уделяется большое внимание: за 2017 год было введено 26 объектов на 2 046 мест. Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед регионами страны к 2020 году обеспечить всех детей местами в детских садах.

Справка:

Основной задачей Общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» являются совместные действия Правительства республики, муниципальных образований, физических и юридических лиц по строительству и реконструкции объектов социальной сферы. Участниками общереспубликанского движения добрых дел являются физические и юридические лица, изъявившие желание оказать спонсорскую помощь или безвозмездные услуги при строительстве, реконструкции объектов социальной сферы, строящихся в рамках общереспубликанского движения.