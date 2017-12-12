В Нюрбе открылась персональная выставка Андрея Чикачева

Сегодня, 11 декабря в Нюрбе открылась персональная выставка известного якутского художника Андрея ЧИКАЧЕВА «Ottoku oluk algwha» («Благословение среднего возраста»).

Напомним, что выставка в середине ноября открылась в Якутске в НХМ. Затем часть картин были выставлены в Сунтаре в связи с 50-летним юбилеем художественной школы, где начинался творческий и профессиональный путь художника. И вот, выставка переехала в Нюрбу. Это было решение художника – показать свои работы в родных улусах – Сунтарском и Нюрбинском.







Художник с картинами прибыл еще вчера, 10 декабря. На реке Ботомой на границе двух улусов его торжественно встретили представители Нюрбы. Затем он разместился в гостинице, и сразу отправился на подготовку экспозиции в выставочный павильон Департамента культуры.

И вот, сегодня выставка торжественно открылась. Она будет работать в Нюрбе и 12 декабря. В рамках выставки предусмотрены встречи с учащимися Нюрбинской школы искусств и другими ценителями искусства.













Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU