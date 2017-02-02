В Нюрбе отчет правительства встретили одиночными пикетами в защиту арестованного главы

В Якутии начинается традиционная отчетная кампания, не минует она и Нюрбинский улус. 1 февраля представители правительства прибыли в Нюрбу для проведения ежегодного отчета перед населением. Местные жители встретили чиновников одиночными пикетами с плакатами, требующими свободы для арестованного главы района Бориса ПОПОВА, сообщает «Блокнот Якутск». Напомним, что глава Нюрбинского улуса обвиняется в превышении полномочий, и был арестован на рабочем месте в конце января.



Поскольку маршрут кортежа был неизвестен, на всякий случай пикетчики встали по всем улицам, по которым могли проехать чиновники. Так же в центре Нюрбы, на фасаде аптеки появился большой баннер в защиту опального главы Попова. Баннер висит напротив ДК «Кыталык», где 4 февраля пройдет итоговый отчет правительства Якутии в Нюрбе.



Напомним, что 27 января прошли санкционированные пикеты в защиту Бориса Попова в Якутске и Нюрбе.

