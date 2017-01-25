В Нюрбе организуют пикет в поддержку главы Попова

В пятницу, 27-го января в Нюрбе пройдет пикет в поддержку главы Нюрбинского улуса Бориса ПОПОВА, сообщают SakhaLife.

Пикет запланирован на 15 часов.

Место проведения довольно странное – река Вилюй, под площадью Ленина. Администрация города Нюрбы одобрила только это место пикетирования, сообщают организаторы. Хотя инициативная группа не должна спрашивать разрешения у местной власти, она ее только уведомляет о месте проведения мероприятия, за несколько дней, что регламентировано действующим законодательством.

Напомним, что глава Нюрбинского улуса Борис Попов был задержан 27 декабря на рабочем месте, а 28 декабря арестован по решению Нюрбинского суда. Затем он был этапирован в Якутск. Глава обвиняется в превышении полномочий.

До сих пор в Нюрбе проходили только одиночные пикеты. И вот, в пятницу впервые пройдет массовое мероприятие в поддержку главы Нюрбинского улуса.