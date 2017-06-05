В Нюрбе будут судить обвиняемого во множестве краж

Прокуратура Нюрбинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр. Ф., обвиняемого в совершении 19 эпизодов преступлений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, обвиняемый в течение 2016-2017 г.г. на территории г. Нюрба совершил 19 эпизодов краж и покушений на кражи с незаконным проникновением в помещения и жилища.

В результате его действий у потерпевших похищены строительные материалы, десятки килограммов мяса, ювелирные изделия, ноутбук, комплектующие к персональному компьютеру, а также такие ценные и памятные вещи, как орден «Отечественная война», медали «Георгий Жуков», «70 лет Вооруженных сил СССР», «50 лет Вооруженных сил СССР», «50 лет Победы в Великой отечественной войне», нагрудной знак «Кыайыы 50 сыла».

Необходимо при этом отметить, что в большинстве эпизодов обвиняемый, тайно проникнув в помещения и жилища, не обнаруживал ценного имущества, т.е. преступления не доводились до конца по не зависящим от преступника обстоятельствам.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.