В ноябре в Якутске соберутся более 200 мас-рестлеров со всего мира

В ноябре в столицу Якутии съедутся спортсмены со всей республики, страны и мира на III чемпионат по мас-рестлингу. Гостей помимо зрелищных соревнований ждут световое шоу на церемонии открытия, прямая трансляция по ТВ и интернет-каналам, заседание конгресса международной федерации мас-рестлинга и научно-практическая конференция.

Оргкомитет по подготовке и проведению III чемпионата мира по мас-рестлингу в Якутске под председательством и.о. вице-премьера республики Ольги Балабкиной провел первое заседание. Несколькими днями ранее прошло совещание в Минспорте региона с участием президента Всероссийской федерации мас-рестлинга Александра Акимова.

Обсуждены вопросы размещения и транспортировки спортсменов, организации церемоний открытия и закрытия, безопасность, а также возможность прямой трансляции ЧМ на ТВ и в интернете.

Министр спорта Георгий Балакшин отметил, что ожидается приезд более 200 атлетов из числа стран — официальных членов Международной федерации мас-рестлинга.

«На сегодняшний день предварительные заявки на участие подали 36 стран. Думаю, что количество стран еще прибавится»,— сказал он.

Руководитель ведомства также подчеркнул, что для работы с участниками чемпионата необходимо привлечение волонтеров не только в Якутске, но и в транзитных городах — Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Организаторы утвердили талисман и эмблему соревнований. Единой формой с символикой будут обеспечены волонтеры. Ближе к чемпионату в продажу поступит сувенирная продукция.

На открытии чемпионата мира в ЦСП «Триумф» планируется использовать самое современное и технологичное оборудование с 3D-проекциями и лазерными проекторами компании «Звук и свет». Световое шоу оформят в национальном стиле.

Одним из центральных вопросов является трансляция соревнований в режиме онлайн на радио, телевидении и в интернете. Как заверил заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Чокуур Гаврильев, у местных специалистов есть опыт работы на соревнованиях такого уровня.

«Важно решить вопрос связи со спутником, тогда появится возможность транслировать не только на просторах страны, но и за ее пределами», — подчеркнул он.

Кроме самих состязаний в рамках чемпионата проведут заседание конгресса международной федерации мас-рестлинга и научно-практическую конференцию. В течение двух дней пройдут семинары и выставки, где рассмотрят новейшие методики и разработки по тренировке и подготовке спортсменов высокого класса.

«По итогам планируется издать сборник с материалами научно-практической конференции», — сообщил директор института физической культуры и спорта СВФУ Дмитрий Платонов. «Для того, чтобы собранная информация приносила пользу в изучении всех методик и правил подготовки спортсменов в мировом масштабе, надо выпустить его на двух и более языках», — отметила председатель оргкомитета Ольга Балабкина.

III чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет в Якутске с 22 по 26 ноября. Схватки начнутся в «Триумфе» с 24 ноября. Примечательно, что столица республики будет принимать мировые соревнования по якутскому виду спорта во второй раз. Напомним, первый чемпионат состоялся 28-30 ноября 2014 года в Якутске, в нем приняли участие 145 спортсменов из 35 стран мира. Второй — 3-8 сентября 2016 года в г. Чолпон-Ата Кыргызстана.