В ноябре в Якутске пройдет чемпионат мира по мас-рестлингу

В ноябре в Якутск приедут сильнейшие мас-рестлеры всего мира. 31 июля временно исполняющий обязанности Главы республики Айсен Николаев подписал распоряжение «О проведении чемпионата мира по мас-рестлингу в 2018 году в г. Якутске».

Соревнования состоятся в столице республики с 22 по 26 ноября. Чемпионат мира проводится в республике второй раз. В первый раз мероприятие мирового масштаба состоялось в Якутске в ноябре 2014 года. Тогда в соревнованиях приняли участие 144 спортсменов из 35 стран мира. Российские мас-рестлеры завоевали тогда 12 золотых медалей.

Айсен Николаев выразил уверенность, что чемпионат мира по мас-рестлингу должен подарить любителям этого вида спорта незабываемые моменты и радость от динамичных и зрелищных поединков сильнейших мадьыны. Планируется, что в рамках мероприятия состоится научно-практическая конференция, в ходе которой будут обсуждены вопросы развития мас-рестлинга.

Проведение чемпионата мира по мас-рестлингу на родине национального вида спорта несомненно будет способствовать его дальнейшему развитию и популяризации.

Распоряжением также утверждён состав оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по мас-рестлингу.