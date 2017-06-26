В Новосибирске на 14 часов задержаны вылеты двух рейсов «Якутии»

Задержаны рейсы авиакомпании «Якутия» из Новосибирска в Магадан и Санкт-Петербург, сообщают «Вести» — Новосибьирск со ссылкой на «Толмачево».

В Новосибирске на 14 часов задержаны вылеты двух рейсов, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта «Толмачево».

Вылет рейса из Новосибирска в Магадан был запланирован на 2:45 26 июня, его отложили до 17 часов, задержка рейса составляет более 14 часов. Вылет рейса той же авиакомпании в Санкт-Петербург был запланирован на 16:45, его отложили до 4:40 27 июня, задержка рейса составляет 12 часов.

Пресс-секретарь авиакомпании «Якутия» Галина ПОГОДАЕВА заявила «Вестям»: « 23 июня при буксировке на вылет воздушного судна Boeing 737 VP-BVE, выполнявшего рейс 473 по маршруту Якутск — Внуково – Сочи произошел разрыв колеса тягача (безводильный буксир TLD) аэропорта «Якутск». В результате на воздушном судне повреждена левая створка передней опоры шасси. Поломка стала причиной задержки рейсов. В настоящее время авиакомпания получила деталь из Москвы, проводятся ремонтные работы. В аэропорту Магадана 158 пассажиров, всем предоставлены напитки и горячее питание, за размещением в гостинице обратился 31 человек. Данных о количестве пассажиров в аэропорту Санкт-Петербурга пока нет».