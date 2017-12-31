В новогоднюю ночь ТЦТР Якутии переведет вещание каналов с учетом часовых поясов

На территории Якутии телевизионное вещание осуществляется в трех часовых поясах. Если раньше жители северных улусов республики могли прослушать бой кремлевских курантов, новогоднее поздравление главы республики и президента России только в час или два часа ночи, то в этом году ТЦТР предоставит возможность своим зрителям увидеть поздравления в соответствии с часовым поясом.

Специалисты филиалов ТЦТР в центрах Верхоянского, Оймяконского, Усть-Янского, Абыйского, Аллаиховского, Среднеколымского, Момского и Нижнеколымского улусах республики переведут вечером 31 декабря 2017 года вещание канала НВК «Саха» на спутниковых приемниках на местное время. Таким образом, жители северных районов смогут увидеть весь праздничный эфир родного канала. В 4.00 утра 1 января 2018 года вещание вернется в штатный режим.

Переключения в вещании в соответствии с часовым поясом ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания республики Саха (Якутия)» произведет и для вещания ТВ программы «Первый канал». Жители Батагая, Усть-неры, Оймякона и Депутатского смогут увидеть пред боем курантов новогоднее поздравление президента России по своему местному времени.

Такие переключения вещания по инициативе ТК «Первый канал» и НВК «Саха» в республике произойдут впервые. Коллектив ГУП «ТЦТР РС (Я) поздравляет жителей республики с Новым годом и желает каждому своему зрителю благополучия, взаимопонимания, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

С Новым 2018 годом!