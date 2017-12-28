В новогодние выходные в Якутии от обморожений погибли 53 человека

По данным экстренных служб, в начале уходящего 2017 года, за период новогодних выходных, в республике от обморожений погибли 53 человека. 53 летальных исхода за 9 дней. Большинство из пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

МВД по Республике Саха (Якутия) в очередной раз обращается к гражданам соблюдать несколько простых и актуальных в праздники правил, которые позволят вам избежать переохлаждений или обморожений на сильном морозе:

Не злоупотребляйте горячительными напитками! Алкогольное опьянение (как и любое другое) способствует большой потере тепла в организме, в то же время, вызывая его иллюзию. Человек в состоянии опьянения не имеет возможности сконцентрировать свое внимание на признаках обморожения.

Одевайтесь и обувайтесь теплее! Зачастую в дни копоративов, граждане, особенно женщины, пренебрегают этим правилом. Выйти из дома в пятидесятиградусный мороз в тонких сапогах, а иногда и в туфельках, накинув на себя шубу – не самый разумный вариант одежды. Не стоит всегда надеяться на наличие автотранспорта. На дорогах возможны разные ситуации.

Избегайте выходов на улицу, если вы себя плохо чувствуете! Не все случаи летальных исходов вследствие обморожений касались людей, злоупотребивших спиртными напитками. Есть несколько фактов, когда люди погибли, испытав сердечные приступы на улице.

Не будьте равнодушны! Если вы увидите человека в беспомощном состоянии – помогите ему. Немедленно вызовите скорую помощь и полицию. Постарайтесь перенести человека в теплое помещение. Снимите с него промерзшую одежду и обувь. Если есть возможность, дайте ему горячее питье. Ни в коем случае не растирайте участки тела снегом, водкой, спиртом, различными маслами и жиром.

Проконтролируйте, чтобы ваши друзья благополучно добрались до дома! Если на корпоративе кто-либо из ваших друзей не рассчитал разумную норму алкоголя и не может адекватно воспринимать окружающую обстановку, проводите его дома. Если вы не имеете такой возможности, то обязательно вызовите родственников, чтобы те сопроводили его.

Безопасных всем новогодних праздников! Берегите себя и своих близких!