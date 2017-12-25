В ночь с субботы на воскресенье в Якутии сгорела пекарня

Большой пожар произошел в селе Кюлекян Вилюйского района. Там огонь уничтожил пекарню.

«24 декабря 2017 г. в 00.41 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит пекарня на улице Мира в селе Кюлекян Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через две минуты горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади», сообщает пресс-служба МЧС.