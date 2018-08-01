В Нижнем Бестяхе отметят День железнодорожника

5 августа приглашаем гостей и жителей республики на станцию Нижний Бестях на празднование Дня железнодорожника в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Комсомола.
Программа праздничных мероприятий
станция Нижний Бестях, привокзальная площадь
|Время
|Наименование мероприятий
|13.00
|Митинг, посвященный Дню железнодорожника и 100 – летию образования ВЛКСМ
Открытие памятника паровозу, закладка памятной капсулы с посланием будущим поколениям
(на месте возведения обелиска комсомольцам, строителям железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск)
|15.00
|Праздничный концерт с участием
легендарных ВИА 70-80-х «Поющие гитары, «Песняры», «Лейся песня», «Синяя птица», мужского квартета «Триумф», финалиста шоу «Песни» на ТНТ Михаила Никитина и группы «Up’рель», Эдуарда Хиля-младшего, арт-группы «Парагвай» и др.
В программе:викторина, розыгрыш призови беспроигрышная лотерея
На привокзальной площади будет организованы точки питания, торговля сувенирами.
Для перевозки гостей будут курсировать автобусы, выделенный Администрацией Мегино-Кангаласского района, по маршруту станция Нижний Бестях – причал п. Нижний Бестях – ст. Нижний Бестях (платно)
Для перевозки почетных гостей будут курсировать специальные автобусы с табличкой с символикой праздничного мероприятия (проезд по пригласительным билетам) по следующему графику:
Отправление из г. Якутска — в 10.00 (от здания Представительства ЖДЯ по адресу: пр. Ленина,4/2)
Отправление со ст. Нижний Бестях до г. Якутска: 15.00, 19.00, 21.00, 24.00
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