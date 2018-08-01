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Экономика
1 августа 2018, 17:26
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В Нижнем Бестяхе отметят День железнодорожника

5 августа  приглашаем гостей и жителей республики  на станцию Нижний Бестях на празднование Дня железнодорожника в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Комсомола.

Программа праздничных мероприятий

станция Нижний Бестях, привокзальная площадь

Время Наименование мероприятий
13.00 Митинг, посвященный Дню железнодорожника и 100 – летию образования ВЛКСМ

 

Открытие памятника паровозу, закладка памятной капсулы с посланием будущим поколениям

(на месте возведения  обелиска комсомольцам, строителям железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск)
15.00 Праздничный концерт с участием

легендарных ВИА  70-80-х «Поющие гитары, «Песняры», «Лейся песня», «Синяя птица», мужского квартета «Триумф», финалиста шоу «Песни» на ТНТ Михаила Никитина и группы «Up’рель», Эдуарда Хиля-младшего, арт-группы «Парагвай»  и др.

 

В программе:викторина, розыгрыш призови беспроигрышная лотерея

 

На привокзальной площади будет организованы  точки питания, торговля сувенирами.

Для перевозки  гостей будут курсировать  автобусы, выделенный Администрацией Мегино-Кангаласского района,  по маршруту станция Нижний Бестях – причал п. Нижний Бестях – ст. Нижний Бестях (платно)

Для перевозки  почетных гостей будут курсировать специальные  автобусы с табличкой с символикой праздничного мероприятия (проезд по пригласительным билетам) по следующему графику:

Отправление из г. Якутска  — в 10.00 (от  здания Представительства ЖДЯ по адресу: пр. Ленина,4/2)

Отправление со ст. Нижний Бестях до г. Якутска:  15.00, 19.00, 21.00, 24.00

Источник: Пресс – служба АО «АК «ЖДЯ».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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