В Нижнем Бестяхе отметят День железнодорожника

5 августа приглашаем гостей и жителей республики на станцию Нижний Бестях на празднование Дня железнодорожника в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Комсомола.

Программа праздничных мероприятий

станция Нижний Бестях, привокзальная площадь

Время Наименование мероприятий 13.00 Митинг, посвященный Дню железнодорожника и 100 – летию образования ВЛКСМ Открытие памятника паровозу, закладка памятной капсулы с посланием будущим поколениям (на месте возведения обелиска комсомольцам, строителям железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск) 15.00 Праздничный концерт с участием легендарных ВИА 70-80-х «Поющие гитары, «Песняры», «Лейся песня», «Синяя птица», мужского квартета «Триумф», финалиста шоу «Песни» на ТНТ Михаила Никитина и группы «Up’рель», Эдуарда Хиля-младшего, арт-группы «Парагвай» и др. В программе:викторина, розыгрыш призови беспроигрышная лотерея

На привокзальной площади будет организованы точки питания, торговля сувенирами.

Для перевозки гостей будут курсировать автобусы, выделенный Администрацией Мегино-Кангаласского района, по маршруту станция Нижний Бестях – причал п. Нижний Бестях – ст. Нижний Бестях (платно)

Для перевозки почетных гостей будут курсировать специальные автобусы с табличкой с символикой праздничного мероприятия (проезд по пригласительным билетам) по следующему графику:

Отправление из г. Якутска — в 10.00 (от здания Представительства ЖДЯ по адресу: пр. Ленина,4/2)

Отправление со ст. Нижний Бестях до г. Якутска: 15.00, 19.00, 21.00, 24.00