В Нижнем Бестяхе лошадь упала в септик. МЧС отказались спасать?

В Нижнем Бестяхе на территории грязелечебницы в септик упала лошадь. Местные жители пытались привлечь МЧС к спасению лошадь, но там отказались. Обесиленную лошадь уже не держали ноги и она готова была упасть. К счастью, на помощь отозвался водитель фекалки, а также приехал трактор из Павловска. Лошадь была спасена. comments powered by HyperComments Источник: http://crimyakutia.ru/v-yakutii/12761-fotofakt-v-nizhnem-bestyahe-loshad-upala-v-septik.html

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