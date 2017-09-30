В Нижнем Бестяхе на территории грязелечебницы в септик упала лошадь. Местные жители пытались привлечь МЧС к спасению лошадь, но там отказались. Обесиленную лошадь уже не держали ноги и она готова была упасть. К счастью, на помощь отозвался водитель фекалки, а также приехал трактор из Павловска. Лошадь была спасена.comments powered by HyperComments
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фотофакт
SOSВ Алдане борются с аномальным снегопадом
Видео
РезонансДепутат Тумусов о трагедии на руднике «Мир»: Я не жажду крови, но причина в жадности?
Видео
ЭкстраКонцерт Olox перенесен
ФотофактВ Алдане выпал снег по колено
ИнтервьюКредит – 2017: виды и возможности
Архив новостей
Происшествия
В Нижнем Бестяхе лошадь упала в септик. МЧС отказались спасать?
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
ТОП НОВОСТИ
ЭксклюзивНовое место работы экс-замминистра
ЭксклюзивКто самый яркий оппозиционер в Якутии?
ЭкстраНовый пост Михаила Эверстова
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ