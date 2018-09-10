В Нижнеколымском улусе уверенно победил Владимир Черноградский

По предварительным итогам единого дня голосования, прошедшего 9 сентября, на выборах депутатов Ил Тумэн в улусе уверенно побеждает представители партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Победителем на выборах по одномандатному округу стал Владимир ЧЕРНОГРАДСКИЙ, кандидат от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Арктическому избирательному округу №35. Он набрал 988 голосов избирателей, победив со значительным перевесом на всех пяти избирательных участках. За его ближайшего оппонента проголосовали 453 жителя улуса.

По итогам голосования среди партийных списков также со значительным отрывом побеждает «ЕДИНАЯ РОССИЯ. За «ЕР» проголосовали 919 избирателей, за занявшую второе место КПРФ – 365 колымчан.