В Нижнеколымском районе спасли краснокнижного орлана-белохвоста

В Нижнеколымском районе на берегу реки Колыма люди подобрали орлана-белохвоста. По их словам, птица не могла лететь и хромала. Спасители привезли найденыша в п. Черский и передали в местную ветстанцию. Отметим, что этот вид находится на грани вымирания и занесен в Красную книгу.

Как сообщил инспектор Нижнеколымской инспекции охраны природы Руслан Слепцов, визуальных повреждений у птицы нет.

«Визуально она выглядит здоровой, открытых ран и повреждений не видно. Но мне кажется, что маховые перья одного крыла короче остальных. Орнитологи отмечают, что эта взрослая особь, на вид ей 2 года», — сказал инспектор.

Как рассказал Руслан Слепцов, на днях птицу попытались отпустить на волю, но она так и не сумела взлететь. Сейчас краснокнижный вид находится под наблюдением ветеринаров. В дальнейшем, если все будет хорошо, орлана-белохвоста планируют отпустить на природу.

Орлан-белохвост — отдельный вид рода орланов. Пернатые живут рядом с морскими побережьями, крупными реками и озерами. Вид внесен в Международную Красную книгу, а также национальные Красные книги многих государств.