В Нижнеколымском районе начинаются выплаты пострадавшим от паводка

В Нижнеколымский район поступило 470 тысяч рублей на оказание единовременной материальной помощи и выплаты за частично утраченное имущество. Средства уже перечислены в села Колымское и Походск. Начинается перечисление средств на счета пострадавших.

В Черском работала правительственная группа под руководством представителя Департамента анализа и контроля администрации РС(Я) Иосифа Мискяева. В Нижнеколымском районе он проводил проверку исполнения указа врио главы региона Айсена Николаева о первоочередных мерах по ликвидации последствий наводнения 2018 года и обеспечению жизнедеятельности в населенных пунктах на территории РС (Я).

Иосиф Мискяев встретился с руководителями предприятий и организаций, провёл совещание в администрации района, заслушал информации о том, как шла подготовка к паводку, о проведении работы в подтопленных сёлах, о нанесённом ущербе, списках пострадавших. Также он побывал на некоторых предприятиях, посетил Черскую среднюю школу, ознакомился со строительством детского сада на 75 мест.

В район поступили 470 тысяч рублей, предназначенные на оказание единовременной материальной помощи и выплаты за частично утраченное имущество. Средства уже перечислены в сёла. Основная часть этой суммы отправлена в село Колымское, вторая часть отправлена в село Походск. Начинается перечисление средств на счета пострадавших.

Паводок в Андрюшкино в самом разгаре: уровень воды в Алазее доходил до 962 см, а сейчас вода стоит на отметке – 957 см. Отметим, что в соседнем среднеколымском селе Аргахтах уровень воды медленно повышается. Напомню, что в Олёринском суктуле продолжает действовать режим повышенной готовности для сил и средств РСЧС.