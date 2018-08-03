В Нижнеколымский район прибыла гуманитарная помощь

Более 2,3 тонн гуманитарной помощи доставили пилоты воздушного судна Ан-26 «Полярных авиалиний» в поселок Черский Нижнеколымского района. Перелет был выполнен по заявке «Службы спасения РС (Я)».

Кровати и одеяла, передвижные электростанции, тепловые пушки и мотопомпы были оперативно выгружены и в скором времени будут распределены по району.

Обратным рейсом в Якутск были перевезены 28 детей из пострадавших в результате паводка населенных пунктов Нижнеколымского района.