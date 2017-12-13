В НХМ состоится этнографический экскурс в историю якутского женского праздничного наряда

17 декабря 2017 г. в 15.00 ч. Национальный художественный музей РС(Я) совместно с Научно-образовательным центром «Человек в историко-культурном пространстве Северо-Востока России» ИФ СВФУ им. М.К. Аммосова приглашают на встречу с этнографом, старшим преподавателем Исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Александрой Николаевной Прокопьевой в рамках научно-исследовательского, историко-культурологического, выставочного проекта «Раритеты Якутии».

Тематика встречи будет посвящена женскому наряду «Таҥалай сон». Вы узнаете о старинном женском праздничном наряде, познакомитесь с данными археологических раскопок, мнениями исследователей и специалистов в области истории и этнографии, легендами и преданиями из якутского фольклора.

Внимание! Количество мест ограничено. Предварительная запись по тел.: 33-52-79. Вход для посетителей по прейскуранту. Адрес: г. Якутск, Кирова, 9, 1 этаж, 3 зал.

Справки по тел.:33-52-79.