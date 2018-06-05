В НХМ пройдет юбилейная выставка памяти художника-костореза Степана Петрова

«Алгыс Степана Петрова» под таким названием 7 июня в 16:00 в Национальном художественном музее РС (Я) состоится торжественное открытие юбилейной выставки памяти лауреата Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, члена Союза художников СССР, заслуженного деятеля искусств Якутской АССР Степана Никифоровича Петровав рамках цикла мероприятий, посвященных 90 — летию Национального художественного музея РС (Я).

Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения художника-костореза на которой будут представлены 55 его работ из коллекции музея. Произведения мастера отличают лаконизм языка, обобщенность трактовки форм, масштабность слабо расчлененных объемов, сочетающиеся со сдержанным орнаментальным украшением деталей. Работы художника были представлены как в республиканских, всероссийских выставках, так и в зарубежных.

Отдать дань памяти великого художника-костореза и выразить слова глубокого уважения и признательности за большой вклад в развитие культуры и искусства Якутии во время торжественного мероприятия придут представители государственных структур, творческой интеллигенции, родные и близкие Степана Петрова.

Выставка будет работать для всех посетителей с 7 июня 2018 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9.

Справка: Петров Степан Никифорович, член Союза художников СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, заслуженный деятель искусств Якутской АССР. Степан Никифорович родился 7 июня в IМалтанском наслеге Хангаласского улуса. С 1964 года член Союза художников СССР. В 1972 году избран делегатом III съезда художников РСФСР. Награжден медалями, почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР, Государственной премией РСФСР имени И.Е. Репина (1976). Произведения мастера находятся в собрании Национального художественного музея Республики Саха (Якутия), музеях и частных коллекциях России, США, Румынии и других стран.