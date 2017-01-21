В НХМ откроется выставка традиционного и современного декоративного шитья

27 января 2017 года в 16.00 Национальный художественный музей РС (Я) приглашает Вас на торжественное открытие творческой выставки «УРАН ИИС: ҮГЭС УОННА АНЫГЫ КЭМ» (Декоративное шитье: традиции и современность) мастеров «Высшей школы мастерства «Уран иис» под руководством исследователя декоративно-прикладного искусства якутов и народов Севера, народного мастера РС (Я), члена Союза художников России, к.и.н., доцента СВФУ им.М.К. Аммосова ПЕТРОВОЙ Светланы Ивановны. Мероприятие состоится в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание Комдрагметалл).

Восстановить традиционную преемственность, духовно-содержательную сущность – такова задача возрождения народного искусства в современном мире. На базе учебной мастерской Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М. К. Аммосова много лет проводится кропотливая работа по исследованию художественно-конструктивных особенностей и технологической обработки одежды якутов и малочисленных народов Севера. Данная выставка является итогом многолетней творческой работы мастеров «Высшей школы мастерства «Уран Иис», работающих по восстановлению и реконструкции народной одежды, конского убранства и предметов быта по материалам музейных фондов и археологических материалов. Выставка заинтересует всех, кто занимается прикладным творчеством и изучением народного искусства: любителей творчества и мастеров, искусствоведов и этнографов.

Выставка будет работать для всех посетителей с 28 января по 17 февраля 2017 г. в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 12, 2 этаж (здание Комдрагметалл).

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