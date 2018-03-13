В Нерюнгринском театре актера и куклы открывается новая весенняя пора

С 11 по 18 марта 2018 состоятся обменные гастроли между Театром Актера и куклы г. Нерюнгри и театром кукол «Кудесник» г.Биробиджан. В рамках обменных гастролей будут представлены лучшие кукольные спектакли обеих сторон. Юные нерюнгринцы увидят веселую сказку «Ну, колобок, погоди!», а в это время в г.Биробиджане наша труппа представит горячо любимый маленькими зрителями спектакль «Вечер сказок». Всего запланировано показать около 20 спектаклей на выездах площадках школ, детских садов и на сцене театра г.Биробиджана.

В этот раз, на республиканский театральный фестиваль «САТА-2018», который состоится в марте в п.Нюрба решено везти кукольный спектакль А.Иванова «Страшная месть». При выборе материала режиссёр обратился к произведениям великого русского драматурга и прозаика Н.В.Гоголя. Данная работа будет адресована взрослой публике.

Помимо участия в фестивале, театром запланирован и гастрольный тур в г.Якутск с полюбившимся нашей публике спектаклем «Кощеево царство», в котором главные герои фиксики (ростовые куклы)попадают в пространство компьютерный игры. По мере прохождения разных этапов, они встречаются с персонажами русских сказок. Симке и Нолику приходится проявить всю свою ловкость, смелость и смекалку, а самое главное быть добрыми со всеми кто им встретится на пути, ведь лишь совершая добрые дела, помогая людям можно победить зло и отыскать, украденный Кощеем, помогатор!

Совсем скоро на свет появится новый, оригинальный кукольный спектакль по произведению Д.Свифта «Гулливер». Судя по предложенному материалу, эскизам кукол и сложной сценографии постановка обещает быть интересной, наполненной множеством ярких сцен. В ней вперемежку артисты будут работать, как с куклами, так и живым планом.

Дорогие зрители, в грядущее воскресенье, в преддверии Всемирного Дня кукольника, в фойе театра для вас будут организованны тематические площадки. Вместе с детьми вы сможете принять участие в изготовлении реквизита, сделать грим, познакомиться поближе с театральной куклой , а также выучить предложенную роль и попробовать себя в качестве артиста-кукольника, выступив на импровизированной сцене!

Приходите! Мы ждем Вас! Будет интересно!