В Нерюнгринском районе машина улетела с моста в реку

По предварительным данным водитель не справился с управлением транспортного средства из-за не правильно выбранной скорости.

10 августа в дежурную часть ОМВД РФ по Нерюнгринскому району поступило телефонное сообщение о том, что в 9 часов 20 минут в районе промышленной площадки вблизи моста через р.Чульман произошел съезд автомашины в реку.

По предварительным данным установлено, что 65-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла Филдер» не учел скорость движения транспортного средства, в результате чего не справился с управлением и совершил съезд в реку Чульман.

В результате ДТП водитель получил сотрясение головного мозга, множественные переломы и ушибы. Мужчина госпитализирован в Нерюнгринскую больницу. По факту ДТП проводится административное расследование.