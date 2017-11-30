В Нерюнгри женщина стала «телефонной террористкой», чтобы зайти домой

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении женщины, сообщившей ложную информацию о заложенной бомбе.

В ноябре текущего года в дежурную часть отдела МВД России по Нерюнгринскому району поступил звонок от диспетчера пожарной службы, что поступил звонок от женщины, которая сообщила, что в одном из жилых домов города заложено взрывное устройство.

На место происшествия тут же выехали экстренные службы: следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи, подразделение пожарной части. Незамедлительно были обследованы помещения дома, близлежащая территория, автотранспорт. В результате было установлено, что вызов является ложным.

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции было установлено местонахождение 29-летней местной жительницы, совершившей данный звонок. В своем объяснении она пояснила, что не могла попасть в подъезд дома, где проживают ее родственники и поэтому сообщила о заложенной бомбе. Женщина решила, что прибывшие по звонку спецслужбы откроют ей подъезд.

По данному факту в ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», санкциями которой предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

Напоминаем, что Вызов скорой помощи, полиции, пожарных или МЧС из хулиганских побуждений, карается законом. И называется это заведомо ложный вызов специализированных служб.

Если вы необдуманно осуществляете ложное сообщение об акте терроризма (о заложенной бомбе), имейте ввиду, что правоохранительные органы отслеживают и проверяют каждое такое сообщение. Если сообщение оказывается ложным, звонивший несет уголовную ответственность в соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий». Санкциями данной статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 3-х лет.

Если ложное сообщение о заложенной бомбе совершает несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, он несет уголовную ответственность по статье 87 Уголовного кодекса Российской Федерации.Всоответствии с указанной статьей к нему могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия, также может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом несовершеннолетние правонарушители могут быть помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Если же несовершеннолетний не достиг указанного возраста, то ответственность не наступает, а дело передаётся на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая применяет к подросткам меры воспитательного характера. Помимо этих мер, родители малолетнего нарушителя привлекаются к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ). Административная ответственность подразумевает предупреждение и наложение штрафа. Подростки ставятся на учет в отделение по делам несовершеннолетних.

Найти телефонных «террористов» — дело техники. На сегодняшний день, современная аппаратура, состоящая на вооружении полиции, позволяет сделатьэто в сжатые сроки.

Уважаемые граждане! Помните, что подобные хулиганские шалости влекут за собой весьма серьёзные последствия. Шутливый звонок может обернуться вполне реальным сроком заключения.