В Нерюнгри завершилось резонансное уголовное дело

Нерюнгринский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ – покушение на убийство двух лиц, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти двум лицам, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Государственное обвинение по делу поддерживалось прокуратурой города Нерюнгри.

В судебном заседании установлено, что житель города Нерюнгри в феврале 2016 года распивал спиртные напитки в кухне квартиры совместно с двумя знакомыми. В результате внезапно возникшего конфликта из-за пролитого спиртного, осужденный нанес одному из потерпевших множественные ранения кухонным ножом. Действия, направленные на убийство, пресечены вторым потерпевшим, за что последнему осужденный также нанес удар ножом в живот. Получив ножевое ранение, второй потерпевший, отобрав у злоумышленника нож, выбежал из квартиры и обратился за помощью к соседям. В связи со своевременно оказанной медицинской помощью и активным сопротивлением одного из потерпевшего, умысел осужденного на убийство двух лиц не доведен до конца по независящим от него обстоятельствам.

По итогам рассмотрения уголовного дела, с учетом характера совершенного преступления и мнения государственного обвинителя, судом назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.