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8 мая 2017, 9:50
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В Нерюнгри загорелся подъезд в 4-этажке

6 мая 2017 г. в 23.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одном из подъездов 4-этажного жилого дома на проспекте Ленина в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения – через семь минут после поступления вызова о пожаре, в подъезде наблюдалось задымление. В результате пожара огнем повреждены: домашние вещи на площади 2 кв.м. и электропроводка на площади 10 п.м. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Виновник и ущерб устанавливаются.

7 мая 2017 г. в 02.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Озерная в микрорайоне Марха г. Якутска. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения – через семь минут после поступления вызова о пожаре, горела баня. В результате пожара огнем повреждена частная баня по всей площади. Общая площадь пожара — 18 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

7 мая 2017 г. в 12.17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Малгиных в с. Хатассы г. Якутска. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения – через семь минут после поступления вызова о пожаре, горели частный дом и гараж. В результате пожара огнем повреждены: частный гараж и кровля дома по всей площади, а также стена дома на площади 10 кв.м. Пожарными спасен частный дом. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

7 мая 2017 г. в 14.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме с верандой на ул. Набережная в с. Дябыла Чурапчинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения на веранде был виден открытый огонь. Пожарные предотвратили распространение огня и спасли частный дом. В результате пожара огнем повреждена стена веранды на площади 25 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

7 мая 2017 г. в 17.22 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Юбилейная в г. Ленске Ленского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения — через три минуты после поступления вызова о пожаре, открытым огнем горели строения. Пожарные предотвратили дальнейшее распространение огня и спасли два расположенных рядом частных дома. В результате пожара огнем повреждены: частный дом, гараж и теплица по всей площади. Предполагается, что пожар возник вследствие нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».

 

 

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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